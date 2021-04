SENAI de Americana oferece 11 cursos gratuitos com certificado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O SENAI de Americana está com inscrições abertas para diversos cursos feitos de forma virtual com direito a certificado. As vagas são limitadas e as inscrições são feitas pela internet.

Para participar do curso gratuito pretendido, o aluno deverá dispor de computador, celular ou tablet e conexão à Internet. O o curso é desenvolvido totalmente remoto por meio de material multimídia, podendo incluir vídeos, animações, simulações e textos elaborados exclusivamente para o desenvolvimento das aulas.

Os cursos oferecidos são:

5S

Eficiência Energética-Aplicações de Motores Elétricos

Energia Solar Fotovoltaica – Tecnologias e Aplicações

Excelência no Atendimento ao Cliente

Liderança

Lógica de Programação com Arduíno

Modelagem Industrial de Camisa

PowerPoint

Técnicas de Composição do Produto têxtil

Técnicas de Lubrificação

Word

Para mais informações e detalhes sobre o processo de inscrição acesse o site https://americana.sp.senai.br/7177/cursos-gratuitos