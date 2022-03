Servidora da prefeitura morre aos 42 anos após luta contra o câncer

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu nesta quarta-feira(2), aos 42 anos, a servidora da Prefeitura de Americana no setor de Promoção Social, Elisangela Cardozo Gomes, a Eli.

A morte, em decorrência de um câncer, foi confirmada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Americana.

“A diretoria do Sindicato agradece pelos serviços prestados à cidade de Americana e todo carinho dispensado aos munícipes ao longo dos muitos anos de trabalho. A vida tem dias de lutas, e em algum momento elas terminam. Mas há um céu azul com a esperança de nos vermos novamente”, diz a publicação do SSPMA.