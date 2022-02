Sócio do Alyssum Cabeleireiros morre aos 58 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Sócio-diretor do Grupo Alyssum Cabeleireiros, Sinésio da Costa, morreu nesta terça-feira(8), aos 58 anos, devido a complicações de um tumor no pâncreas.

A morte foi confirmada pela empresa ao Portal de Americana. “É com pesar que informamos que o Sócio Diretor do Alyssum Cabeleireiros acaba de fazer sua passagem. Foram mais de 40 anos dedicados a essa profissão linda e digna, seu legado seguirá conosco, não vamos parar.Descanse em paz nosso eterno amigo, parceiro, pai e irmão Sinésio Costa”, disse a empresa em uma postagem no Instagram.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Por causa da morte, o salão foi fechado e deve retornar o atendimennto na quinta-feira(10), de acordo com o comunicado.