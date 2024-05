Subadutora do centro rompe novamente

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana está executando, neste domingo (26), um novo reparo na subadutora do Centro (SA-02), que havia sido rompida na última segunda-feira (20), na esquina das ruas Fernando Camargo e Rui Barbosa. O trecho entre as ruas Washington Luiz e Rui Barbosa está interditado para a execução do trabalho, que deverá ser concluído nas próximas horas.

Os técnicos trabalham na substituição da junta que foi instalada com adaptações no início da semana passada e que se deslocou. A peça precisou ser adaptada porque a junta que apresentou problemas na segunda-feira não é mais fabricada, em razão de a rede ser muito antiga. Diante disso, as equipes estão realizando um calçamento na nova peça com vigas de ferro para que não se movimente mais e garanta a segurança do abastecimento.

O DAE informa que pode faltar água por um breve período no Centro e nos bairros Vila Jones, Jardim Ipiranga, Vila Dainese e Frezzarin.

“Nas próximas horas o trabalho estará concluído, afetando minimamente o abastecimento nos bairros atendidos pela adutora”, disse o superintendente do DAE, Marcos Morelli.