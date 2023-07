Tarcísio aumenta ICMS sobre etanol de 9,5% para 12%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou na sexta-feira, 30 de junho de 2023, um aumento na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o etanol. A mudança entrará em vigor a partir de hoje, 1º de julho de 2023, e afetará diretamente o custo para o consumidor final.

A alíquota do ICMS sobre o etanol, que era de 9,57%, será elevada para 12%. A medida foi publicada no Diário Oficial do estado de São Paulo, pegando as empresas do setor de surpresa. Com essa decisão, o custo para abastecer o carro com etanol nos postos aumentará entre R$ 0,10 e R$ 0,15 por litro.