Tarcísio confirma mudança para o PL, diz Valdemar

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comunicou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sua intenção de trocar de partido e ingressar na legenda que abriga seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada neste domingo(19), pelo jornal O Estado de S. Paulo.

A mudança deve afetar o cenário municipal para a eleição de 2024. Com a migração, o governador, que já anunciou apoio ao prefeito Chico Sardelli (PL), deve integrar o mesmo partido.

A especulação sobre a mudança de partido de Tarcísio começou no ano passado, quando o Republicanos iniciou negociações para integrar a base do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso.

A migração para o PL teria sido um pedido direto de Bolsonaro a Tarcísio. O governador de São Paulo é considerado o principal nome do bolsonarismo para as eleições presidenciais de 2026.