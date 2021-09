Teatro Municipal de Americana segue fechado e sem programação

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Diferente das cidades da região que já retomaram o setor cultural e voltaram a produzir atrações para a população, Americana segue com sua principal estrutura cultural fechada. O Teatro Municipal “Lulu Benencase” não tem previsão de abertura.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani explicou que o teatro está fechado para manutenção. Em novembro de 2019, conforme o Portal de Americana mostrou na época, parte do palco do teatro rompeu durante uma apresentação causando ferimentos em artistas que estavam sobre a estrutura.

A secretaria informou que o teatro ficou fechado durante o ano de 2020 por conta da pandemia da covid-19 e que, mesmo sendo provado que não houve falha na estrutura do palco, foi firmado TAC com o Ministério Público, pela necessidade de emissão de nova ART. Novas normas de construção e de estrutura do palco levaram a administração a promover alterações para a emissão da ART.

De acordo com a pasta, no ano passado um licitação foi lançada, mas deu deserta. Uma nova licitação foi lançada e uma empresa foi contratada para executar a obra de reforço na estrutura. O contrato prevê o prazo de 90 dias para a entrega da obra, podendo ser prorrogado conforme a legislação em vigor.

“Não é possível estimar o prazo de retomada das atividades”, disse a secretaria de Cultura e Turismo em nota enviada ao Portal.