Manifestação de 7 de setembro na Avenida Brasil reúne milhares de pessoas

Foto: Will Moreira

Milhares de pessoas se reuniram na manhã desta terça-feira, feriado de sete de setembro, para uma manifestação pró-Bolsonaro. A concentração do manifesto aconteceu no Jardim Botânico Municipal de Americana “Prefeito Carroll Meneghel” e seguiu pela Avenida Brasil.

Pessoas a pé, em carros, motos e caminhões protestaram com pedidos de voto impresso, pela destituição dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e pelo intervenção militar.

Durante o início do ato, um dos manifestantes que estavam sobre o carro de som leram a Ordem do Dia do Exército Brasileiro que normalmente é lida em eventos militares.

A Polícia Militar estimou a participação de 1200 pessoas a pé e cerca de 400 veículos.

O ato aconteceu pacificamente e até o momento da publicação não houve registros de incidentes.