Grito dos Excluídos protesta contra Bolsonaro no Zanaga

O Grito dos Excluídos protestou na manhã desta terça-feira(7), feriado da Independência, contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a 27ª edição do grito que ocorre em diversas regiões do Brasil.

O protesto contou com a participação de grupos de esquerda, entre eles a vereadora professora Juliana do Partido dos Trabalhadores. Nos cartazes dos participantes havia pedidos de “Fora Bolsonaro e Viva o SUS”, além de protestos contra o aumento do número de casos de racismo.

O ato começou na Praça Vinícius de Moraes e seguiu pacificamente pela Avenida Cecília Meireles. Não houve estimativa de participantes.