Vereador Marschelo Meche leva caravana para protesto na Avenida Paulista em SP

O vereador de Americana Marschelo Meche(PSL), levou uma caravana de pessoas da cidade para participar do protesto a favor do presidente Jair Bolsonaro na capital Paulista na tarde desta terça-feira(7).

O vereador compartilhou em suas redes sociais uma fotos com os apoiadores do manifesto que estão indo rumo à Avenida Paulista, em São Paulo. Nos últimos dias, Meche compartilhou o convite para a caravana em suas redes sociais, de acordo com ele, o transporte seria gratuito para os participantes.

“Estamos reunidos em frente à Câmara Municipal e daqui iremos para São Paulo: defender a democracia, a liberdade e o povo brasileiro. Contra aqueles que afrontam a constituição, que estão querendo impor ditadura da toga. Não aceitaremos! O Brasil pertence aos brasileiros, aos cidadãos de bem”, disse o vereador em sua página.

Meche também reforçou a defesa do presidente. “Vamos defender Bolsonaro sim! Chega de prisões arbitrárias”, afirmou.