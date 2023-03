Teatro Municipal recebe Orquestra Sinfônica e Banda Municipal nesta semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Celebrando o mês da mulher, a Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana incluiu na programação cultural de março duas apresentações especiais e gratuitas no Teatro Municipal “Lulu Benencase”.

A Orquestra Sinfônica sobe ao palco nesta quarta-feira (15), às 20 horas, com um repertório homenageando o Dia da Mulher. A entrada é gratuita e os ingressos já podem ser retirados na bilheteria.

Na quinta-feira (16), às 19 horas, a Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi” e as cantoras Danny Asa, Sandra Rodrigues e Iara Resende apresentam o espetáculo “Uma noite com elas”. Na ocasião, será lançado o livro “Acreditar é a semente para frutificar”, da escritora Juçara Rosolen. A entrada também é gratuita e o ingresso deve ser retirado na bilheteria do Teatro. Para o evento, a Sectur conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA) e é solicitada a doação de absorvente higiênico para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

O Teatro Municipal fica à Rua Gonçalves Dias, 696, no bairro Jardim Girassol. A bilheteria é aberta ao público de terça a sábado, das 8 às 17 horas.

