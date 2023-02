Tecnotêxtil disponibiliza os últimos espaços para participação de expositores

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A 6ª edição da Tecnotêxtil Brasil, que será promovida de 7 a 10 de março, das 14 às 21h, na Fidam – Feira Industrial de Americana, está disponibilizando os últimos espaços de exposição para a participação das empresas que atuam no setor têxtil e de confecção.

O evento apresentará lançamentos em tecnologias, máquinas, equipamentos e matéria-prima para fomentar os negócios no segmento. Já garantiram presença no evento mais de 120 empresas, representando mais de 300 marcas do Brasil, Paquistão, Estados Unidos, Colômbia, Holanda, Índia, Turquia e China, entre outros países.

Os interessados em expor podem se inscrever no endereço https://tecnotextilbrasil.com.br , ícone “Quero ser expositor”.

Durante a Feira, será promovida a Conferência Tecnotêxtil Brasil 2023, com palestras que abordarão temas sobre sustentabilidade e tendências do setor. O evento contará com o espaço Startup Corner On the Road, apresentando soluções inovadoras para as empresas expositoras e visitantes.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, a participação de empresas nacionais e internacionais de grande porte é muito importante para os empresários e para o município. “É uma vitrine para os empresários que atuam ou oferecem produtos e serviços para a área têxtil e de confecção, uma excelente oportunidade de fomentar os negócios”, disse.

Americana foi escolhida pelo Febratex Group para sediar a 6ª Tecnotêxtil Brasil. O polo da região concentra mais de 1.000 empresas têxteis, produz 60% dos tecidos planos de fibras artificiais e sintéticas de toda a América Latina, e ainda conta com o maior produtor de denim do país, o que o torna altamente qualificado para receber uma Feira consagrada por apresentar os lançamentos para a indústria têxtil e de confecção.

A 6ª edição da Tecnotêxtil contará com uma estrutura de 8.500 m² em um complexo de 26.000 m², no formato standard, montagem padronizada, ambiente mais leve e com foco nos produtos expostos.

Os visitantes vão encontrar na Feira produtos e serviços, como máquina de costura e de bordado, máquina de corte, enfestadeira, fios, teares, tintas e substratos para impressão, máquina de impressão digital, acessórios, aviamentos, tags e etiquetas, malhas, peças, auxiliares químicos para acabamento e passadoria, software, energia solar, entre outros.

As inscrições para quem deseja visitar a Feira podem ser feitas no endereço: https://tecnotextilbrasil.com.br/quero-visitar/ (para maiores de 14 anos).

O endereço da Fidam é Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, região do bairro Vila Israel.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)