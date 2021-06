Temperatura deve chegar a 5° em Americana e região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma nova frente fria que se aproxima da região deve derrubar a temperatura e os termômetros devem marcar 5° na próxima quinta-feira(1°). A previsão é do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia.

De acordo com o órgão, a terça deve ser de temperatura entre 10°C e 19°C com umidade de 100%. Na quarta, há previsão de poucas nuvens e geada com mínima de 9°C e máxima de 20°C.

Na quinta, o dia deve começar com geada e termômetros com 5°C. A máxima para o dia é de 21°C, com umidade máxima de 90%. O vento deve diminuir ainda mais a sensação térmica.

Na sexta, a temperatura máxima sobe para 23°C e a mínima para 8°C.