Thiago Brochi é eleito presidente da Câmara de Americana

Thiago Brochi(sem partido) foi eleito na manhã desta sexta-feira(16), como presidente da Câmara Municipal de Americana para o biênio 2023-2024. Professora Juliana(PT) e Gualter Amado(republicanos), que colocaram os nomes na disputada, foram derrotados apenas com os próprios votos.

O atual líder de governo do prefeito Chico Sardelli(PV) recebeu 17 votos. Léo da Padaria(PV) foi eleito vice-presidente com 18 votos.

Compõem a mesa diretora o 1º secretário Marcos Caetano(PL), 2º secretário Lucas Leoncine(PSDB), 3º secretário Marschelo Meche(PL) e 4º secretário Fernando da Farmácia(PSDB).

Biografia

Thiago Brochi nasceu em 30 de outubro de 1982, na cidade de Americana. É casado e pai de um filho. Em sua juventude estudou nos Colégios Castro Gonçalves e João XXIII, onde foi presidente do grêmio.

Muito jovem trabalhou no escritório de Contabilidade LEX como Office boy e por 4 anos trabalhou no grupo Silvio Santos. Formou-se em Gestão Pública em 2009.

Foi subsecretário da Unidade de Juventude da Secretaria de Esportes de Americana, coordenador do Transporte Social da Secretaria de Saúde, gerente das UBS’s, Diretor administrativo da Secretaria de Saúde de Americana. Foi eleito em 2016 com 1167 votos e em 2020 foi reeleito com 1456 votos.