Thiago Brochi leva demandas da área de segurança pública a governador de São Paulo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), participou nesta sexta-feira (13) em Piracicaba da solenidade de comemoração do 47° aniversário do 10° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPMI), e da entrega de equipamentos para a Defesa Civil da região. Durante os eventos, o parlamentar apresentou demandas da área de segurança pública de Americana.

Durante a comemoração do aniversário do 10º BPMI, comandada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, Brochi levou demandas das polícias civil e militar de Americana. “Estamos pedindo mais estrutura para o trabalho das forças de segurança e tenho certeza de que as solicitações serão olhadas com atenção pelo governo do estado”, comentou.

Já durante a entrega oficial de 48 novas viaturas equipadas para a Defesa Civil das cidades da região e do mapeamento de áreas de riscos, o chefe do legislativo americanense reforçou junto ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, as solicitações apresentadas.

“Estamos em contato com o governador Tarcísio para que possa vir a Americana e atender essas e outras demandas do município junto ao prefeito Chico Sardelli”, concluiu Brochi.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)