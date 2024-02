thiago brochi vistoria obra de revitalização da praça de esportes do nova americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), realizou nesta quinta-feira (1º) uma vistoria nas obras de revitalização da Praça de Esportes Sebastião Barrera, no bairro Nova Americana. O parlamentar foi acompanhado pelo secretário de Esportes, Márcio Leal.

O espaço já recebeu aparelhos de academia ao ar livre e as intervenções incluem pintura interna e externa, reforma do piso da quadra poliesportiva, reforma da piscina de biribol, troca dos alambrados e reforma dos banheiros, com troca de louças e portas.

O local receberá novas modalidades esportivas, como beach tennis, vôlei de praia e futevôlei, em quadra de areia, além de biribol na piscina e futebol, basquete e vôlei na quadra coberta. O vereador acrescenta que existe a possibilidade também de hóquei sobre patins, judô e jiu-jitsu.

“A população próxima ao bairro Nova Americana, incluindo Conserva, Vila Biasi, Vila Galo e Vila Santa Catarina, está ansiosa pela ampliação das modalidades esportivas”, destacou Brochi. “É uma revitalização muito aguardada e que vai dar melhores condições para a prática de exercícios “, acrescentou Leal.

A obra está sendo custeada com recursos próprios da Prefeitura, após intermediação do vereador junto à secretaria de Esportes e professores interessados em desenvolver modalidades no local.