Thiago Martins fiscaliza retirada de aguapés da Represa do Salto Grande

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), visitou na sexta-feira, 11, a barragem da Represa de Salto Grande na companhia do secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato Oliveira. Eles foram recepcionados pelo gerente de Meio Ambiente e Operações da CPFL Renováveis, Daniel Daibert, e pelo responsável por Relações Institucionais e Governamentais, Arnaldo Querino. O objetivo do encontro foi discutir as ações da companhia relacionadas à limpeza da represa.

Para o parlamentar, a visita foi produtiva pois permitiu acompanhar de perto o trabalho que vem sendo feito para a retirada das macrófitas do reservatório. Segundo ele, com a visão que normalmente se tem a partir das orlas das praias Azul e dos Namorados não é possível ter a real dimensão da quantidade de plantas aquáticas que há no local.

“O gerente operacional nos mostrou a atual situação da quantidade de aguapés no reservatório. Ele nos explicou que o ideal é manter em torno de 80 hectares de área ocupada por macrófitas na represa, uma vez que elas auxiliam a filtrar a poluição da água e dependendo da quantidade retirada pode prejudicar ainda mais a qualidade da água. Atualmente há em torno de 34 hectares, uma porcentagem relativamente pequena se comparada ao tamanho da represa.”

O presidente da Câmara aproveitou para confirmar a presença de Daibert na sessão da Câmara, atendendo a um convite feito por meio de requerimento assinado por todos os vereadores, para falar sobre as ações ambientais da CPFL.

“Tomamos conhecimento ‘in loco’ das ações realizadas na represa e no próximo dia 24 o Daniel estará na sessão para tirar todas as dúvidas, não só minhas, mas de todos os vereadores”, concluiu.