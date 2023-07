Threads, o aplicativo rival do Twitter, alcança 70 milhões de usuários em tempo recorde

Foto: Will Moreira

O aplicativo Threads, desenvolvido para competir com o Twitter, atingiu a impressionante marca de 70 milhões de usuários. O CEO e co-fundador da Meta (anteriormente Facebook), Mark Zuckerberg, comemorou esse marco em uma postagem em sua nova rede social.

Surpreendentemente, o número de usuários foi alcançado em menos de 48 horas após o lançamento do aplicativo, superando as expectativas da equipe. Essa rápida adoção demonstra a atratividade e a demanda por plataformas de mídia social alternativas.

Desde o lançamento, os usuários do Threads têm aproveitado ao máximo a plataforma, gerando mais de 95 milhões de postagens e acumulando impressionantes 190 milhões de curtidas até a tarde do dia anterior. Esses números revelam o engajamento e a participação ativa da comunidade do Threads.

A estratégia de vincular o lançamento do Threads ao Instagram, uma rede social já estabelecida, provou ser um sucesso. Mark Zuckerberg apresentou o Threads como o aplicativo de conversação baseado em texto do Instagram, aproveitando a popularidade e o alcance da plataforma existente para atrair usuários para a nova ferramenta.

Com esse crescimento meteórico, o Threads está se tornando uma plataforma promissora para compartilhamento de pensamentos, opiniões e momentos do dia a dia. Além disso, a integração com o Instagram oferece uma experiência aprimorada para os usuários, permitindo