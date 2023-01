Tivoli Shopping entra na justiça e pede despejo da Lojas Americanas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping ingressou com uma ação de despejo contra a Lojas Americana. O processo, que foi distribuído no dia 25 de janeiro, está tramitando na 3ª Vara Cível de Santa Bárbara d’Oeste.

O valor total da ação é de R$ 67.606,20. As dívidas da loja com o condomínio de lojas são referentes ao aluguel do espaço e cobranças acertadas em contrato com locador.

A Lojas Americanas é uma das maiores do shopping do Mollon.

A juíza Eliete de Fátima Guarnieri não acatou o pedido de despejo liminar solicitado pelo Tivoli e determinou que a empresa providencie o depósito da caução prevista na lei.

“Sem prejuízo do acima determinado e também para a análise do pedido liminar, determino ao autor que traga aos autos certidão de objeto e pé dos autos de recuperação judicial e, especialmente, cópia da decisão do deferimento do processamento do pedido. Em caso de deferimento, comunique-se imediatamente o senhor administrador judicial e a representante do Ministério Público acerca da existência desta ação”, diz o trecho do despacho.

O pedido de despejo acontece após o Grupo Americanas informar um rombo de R$ 20 bilhões e pedir a recuperação judicial. A recuperação judicial é solicitada quando uma empresa se encontra em dificuldades financeiras. Com o pedido aceito, eventuais execuções judiciais de dívidas são paralisadas por 180 dias e a empresa deverá apresentar em 60 dias uma proposta que inclua formas de pagamento aos credores e uma reorganização administrativa, de forma a evitar que a situação se agrave e chegue a um cenário de falência.

O Portal de Americana entrou em contato com as Americanas e aguarda posicionamento.