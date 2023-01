Prefeitura firma parceria com CPFL para combater mosquito transmissor da dengue

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD), está firmando uma parceria com a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) para reforçar o combate ao mosquito transmissor da doença.

Nesta sexta-feira (27), os profissionais que atuam no PMCD estiveram na sede da CPFL conversando sobre arboviroses (doenças causadas por vírus e transmitidas, principalmente, por mosquitos) com as equipes que realizam o trabalho de manutenção da rede elétrica do município.

A parceria se inicia no mês de fevereiro, quando os leituristas estarão entregando nas casas panfletos com orientações sobre sintomas da doença e os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Os leituristas também avisarão a equipe do PMCD quando encontrarem algum imóvel com potenciais criadouros do mosquito. Com essas informações, os agentes vão até o endereço mencionado para orientar os proprietários e tomar as providências necessárias no combate à dengue.

“Essa parceria é bastante vantajosa porque a CPFL consegue cobrir todos os imóveis do município em 30 dias, prazo impossível para nossos agentes, uma vez que o trabalho de vistorias internas demanda mais tempo. É uma maneira mais rápida e sem custos de fazer chegar os folhetos informativos à população”, destacou o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antonio Jorge da Silva Gomes.