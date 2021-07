Tivoli Shopping promovem campanha “Julho Black Brasil”, com descontos de até 70%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do país, e o Tivoli Shopping, darão início à quarta edição de sua liquidação “Julho Black Brasil”. Com produtos de diversas categorias e serviços com até 70% de desconto, a megapromoção será realizada a partir desta quinta-feira (22) até domingo (25), nos empreendimentos administrados pelo grupo. Nas últimas edições, a AD teve um aumento médio de 11% no fluxo de visitantes e de 10% de vendas.

“O Julho Black Brasil é uma iniciativa da AD que passou a integrar o calendário de ações fixas da rede, e é uma das mais aguardadas datas do ano, tanto para os lojistas quanto para os consumidores. Com a reabertura do varejo e avanço da vacinação, nossa expectativa é de um aumento de 15% nas vendas dos shoppings – principalmente nos segmentos de vestuário e estética”, diz Christian Magalhães, head de Marketing do Grupo AD.

A campanha de comunicação, desenvolvida pela agência Mega Marketing de Experiência, conta com o reforço do ator e comediante Marco Luque como garoto-propaganda. O roteiro destaca com bom humor que os consumidores estão com saudades dos descontos em lojas de shopping centers, que facilitam a compra de diferentes produtos, entre os quais, eletrônicos, vestuário, bolsas, calçados e brinquedos, e ganham força por estar em um único lugar.

No Tivoli Shopping, os consumidores encontrarão ofertas exclusivas em quase todas as lojas. São produtos e serviços de diversos segmentos com preços bastante atrativos e descontos que chegam a 70%.

Para se informar sobre as ofertas especiais, basta ficar ligado nas redes sociais e stories do shopping (@tivoli.shopping). As ofertas ainda ficarão salvas nos destaques do Instagram para que possam ser consultadas pelos clientes.

O Tivoli também disponibilizou um número de Whatsapp para que os consumidores possam mandar mensagens para receber algumas ofertas em primeira mão. O telefone é o (19) 98963-6266.

“O Julho Black é uma oportunidade a mais para o consumidor adquirir itens de desejo com preço promocional, vantagens de descontos e pagamentos facilitados. Vale a pena conferir, pois há muitas ofertas bacanas”, comenta Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli Shopping.