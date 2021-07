Tivoli vai sortear iPhones para clientes na campanha “O Paizão tá ON”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A partir desta quinta-feira (29), o Tivoli Shopping promove a campanha promocional “O Paizão tá ON”, em que irá premiar clientes com iPhones 12 64gb. A ação, realizada para celebrar o Dia dos Pais, comemorado no dia 8 de agosto, fará um sorteio por semana.

A proposta é valorizar a paternidade em suas várias formas, com foco no amor, e destacar a diversidade de opções de presentes disponíveis no empreendimento para agradar o paizão.

Como participar?

A cada R$ 150 gastos em lojas e quiosques cadastrados do shopping, até o dia 22 de agosto, o consumidor terá direito a um ‘número da sorte’ para concorrer aos sorteios, que serão realizados pela Lotomania, sempre às terças-feiras – dias 03, 10, 17 e 24 de agosto.

Para participar da promoção “O Paizão tá ON” e receber seu número da sorte, o cliente terá que cadastrar suas notas fiscais. As compras realizadas de segunda à quinta-feira darão direito a números em triplo, mesmo que a troca/cadastro tenha sido realizada em outros dias da semana.

Vale ressaltar que poderão ser somados dois ou mais comprovantes de compra a fim de totalizar R$ 150 para a obtenção do número da sorte. Além disso, valores residuais de determinados comprovantes de compra também serão cumulativos e poderão ser reaproveitados para essa promoção, desde que estejam dentro do período de validade da campanha promocional.

O cadastro das notas de compras para participação na promoção será totalmente online e poderá ser feito, de maneira simples, através do WhatsApp (11) 94232-7782, ou utilizando o aplicativo Prizor Web, que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e Play Store.

Caso o consumidor encontre qualquer problema ou dificuldade no cadastro das notas fiscais, poderá entrar em contato com a Administração do Tivoli Shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelo telefone (19) 3457-9966, para que a equipe possa auxiliar remotamente.

O nome de cada contemplado e seu respectivo número da sorte premiado serão divulgados no site e nas redes sociais do empreendimento semanalmente.

O regulamento completo da promoção “O Paizão tá ON” está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.