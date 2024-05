Trecho da Av. de Cillo será interditado nesta quinta-feira para troca da caixa d’água da UPA São José

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Avenida de Cillo, no trecho entre a Rua das Rosas e a Rua dos Cravos, sentido bairro, ficará interditada nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, das 8h às 13h, para a troca da caixa d’água da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.

A via será sinalizada e terá a presença dos agentes da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) até o término do serviço, que também será acompanhado por uma equipe do setor de Segurança no Trabalho da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social que administra a unidade por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

A nova caixa d’água da UPA São José é construída em aço carbono, tem 11,4 metros de altura e capacidade para armazenar 44 mil litros.