TSE apresenta notícia-crime contra Bolsonaro por vazamento de informações sigilosas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encaminharam, nesta segunda-feira (9), uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No documento, o TSE solicita a apuração de eventual delito na divulgação, por parte do delegado de Polícia Federal que preside as investigações, do deputado federal Filipe Barros (PSL) e do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de informações confidenciais contidas no inquérito da Polícia Federal que investiga o ataque hacker sofrido pelo Tribunal em 2018.

O crime que se busca apurar é o de divulgação de segredo, tipificado no Artigo 153, parágrafo 1º-A, cominado com o parágrafo 2º do Código Penal brasileiro.