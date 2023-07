Twitter muda o nome e agora é X

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã de segunda-feira(24), os usuários do Twitter foram surpreendidos com uma mudança significativa na rede social, anunciada pelo empresário Elon Musk. A alteração envolveu não apenas o nome da plataforma, que passa a se chamar “X”, mas também a icônica logo representada por um passarinho azul.

Elon Musk foi o responsável por divulgar a notícia através de sua conta no próprio Twitter. O empreendedor mencionou que o nome da rede social sofreria alteração, mas não especificou qual seria o novo nome adotado.

Uma das mudanças mais notáveis foi a substituição da antiga logo, representada pelo pássaro azul, por um símbolo em formato de X. No entanto, o significado desse novo elemento gráfico ainda não foi esclarecido pelo anúncio.

Antes da mudança oficial, no domingo anterior, Elon Musk havia publicado uma série de tuítes dando pistas sobre a alteração iminente. Ele mencionou que os usuários dariam adeus à marca “Twitter” e também aos passarinhos gradualmente, indicando que a mudança era mais abrangente do que apenas o aspecto visual.

A nova logo, em formato de X, também foi projetada no edifício-sede da empresa em San Francisco, nos Estados Unidos

Críticas

O Twitter tem sido amplamente criticado desde as mudanças implementadas na gestão de Musk. No início deste mês, usuários foram contrários à decisão que limitou quantos tweets por dia várias contas poderiam ler. Os limites diários ajudaram no crescimento do Threads, serviço concorrente da Meta, que ultrapassou 100 milhões de inscrições em cinco dias.

A mais recente complicação do Twitter foi uma ação judicial apresentada na terça-feira, alegando que a empresa deve pelo menos US$ 500 milhões em indenizações a ex-funcionários. Desde que Musk adquiriu a empresa, mais da metade da equipe foi demitida para reduzir custos, aponta o Guardian. Com informações do Estadão Conteúdo