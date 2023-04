Uber reage a tentativa de roubo e mata assaltante na Rodovia Luiz de Queiroz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na madrugada deste sábado(8), um motorista de Uber foi vítima de uma tentativa de roubo na Rodovia Luiz de Queiroz, sentido Piracicaba, altura do km 123. Segundo informações da Guarda Municipal de Americana, a vítima teria reagido ao assalto e esfaqueado um dos indivíduos, que acabou falecendo no local.

De acordo com a vítima, ele havia sido acionado para uma corrida nas proximidades do cruzamento da Avenida Brasil com a Rua São Salvador, até a Orla da Praia Azul. No caminho, dois homens teriam anunciado o roubo e ameaçado o motorista com uma faca. Em determinado momento, o motorista reagiu e entrou em luta corporal com os assaltantes, conseguindo retirar a faca de um deles e esfaqueando-o dentro do veículo.



A briga continuou do lado de fora do carro, e a vítima acredita ter esfaqueado novamente o assaltante que saiu correndo em direção ao matagal próximo ao local do crime. A Guarda Municipal realizou buscas no local indicado pela vítima e encontrou um dos assaltantes caído no chão, desacordado e com um ferimento de faca no tórax. O resgate foi acionado, mas o assaltante acabou falecendo antes de chegar ao hospital.

A autoridade policial determinou a perícia no local e, após analisar os fatos, deliberou pela lavratura do B.O.P.C de Roubo/ Excludente de Legítima Defesa. A vítima foi liberada após prestar depoimento.

A faca usada no crime não foi encontrada no local. A Guarda Municipal de Americana segue investigando o caso para identificar e localizar o segundo assaltante envolvido no caso.

