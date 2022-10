Última pesquisa IPEC: Lula tem 54% dos votos válidos, e Bolsonaro, 46%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Ipec divulgou neste sábado (29) sua última pesquisa antes do segundo turno da eleição que acontece neste domingo(30).

O levantamento mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 54% dos votos válidos e que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 46%.

Para os votos válidos são excluídos os brancos e indecisos.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-05256/12 e ouviu 4.272 pessoas em 236 municípios entre quinta-feira (27) e sábado (29). A