Secretário de Desenvolvimento de Americana divulga fake news sobre fim do MEI

Um dia antes do segundo turno das eleições gerais, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros usou o seu perfil no Instagram para divulgar uma informação falsa sobre o programa MEI (Micro Empreendedor Individual).

A informação foi considerada fake news pela agência “Aos Fatos”, especialista em checagem de informações.

O vídeo postado no perfil pelo secretário diz que Luiz Inácio Lula da Silva(PT) a quer acabar com o programa que hoje possui mais de 13 milhões de inscritos. A montagem usa recortes do debate da TV Globo em que o petista afirma que o governo Bolsonaro passou a contabilizar os empreendedores como empregados formais.

“A primeira coisa que o povo brasileiro tem que compreender é que eles mudaram a lógica da medição de emprego. Eles colocaram o MEI como se fosse emprego, colocaram o emprego informal como se fosse emprego. No meu tempo, a medição de emprego era carteira profissional assinada”, afirmou Lula, no debate ontem(28).

A fake news ganhou repercussão após o presidente Jair Bolsonaro(PL) postar um vídeo no Telegram garantindo que Lula acabaria com o programa.

Em discurso na Avenida Paulista, neste sábado(29), Lula desmentiu a informação. “Eles estão nas redes sociais dizendo que eu quero acabar com o MEI. Ou seja, eu sinceramente não consigo conceber como é que alguém disputa uma eleição mentindo descaradamente a campanha inteira”, disse.

Ironicamente, Rafael de Barros é responsável pela pasta que faz a gestão dos MEI’s na cidade. Em 2020,ele disputou a eleição para vereador de Americana e não conseguiu se eleger obtendo apenas 743 votos. Logo em seguida foi convidado para assumir como secretário-adjunto da Secretaria de Planejamento, coordenando a Unidade de Desenvolvimento Econômico no governo Chico Sardelli(PV). No início deste ano assumiu a secretaria.

ATUALIZAÇÃO: Após a publicação da matéria pelo Portal de Americana, o vídeo foi removido da rede social.