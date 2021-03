Unimed atinge 100% de ocupação nos leitos com respiradores

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Hospital da Unimed em Americana está com 100% dos leitos com respiradores destinados à covid-19 ocupados. A informação consta no boletim divulgado Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica nesta sexta-feira.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 73% de leitos com respiradores (de 56 no total, 41 estão ocupados) e de 67% de leitos sem respiradores (de 70 no total, 47 estão ocupados). No Hospital Municipal houve reativação de mais um leito, após conserto de respirador e no Hospital Unimed houve ampliação dos leitos de enfermaria.

Na Unimed a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 14 no total, 14 ocupados) e de 88% de leitos sem respiradores (de 17 no total, 15 ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 93% com respiradores (de 15 no total, 14 ocupados) e 66% sem respiradores (de 18 no total, 12 ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 90% com respiradores (de 10 no total, 9 ocupados) e 71% sem respiradores (de 17 no total, 12 ocupados) já no Hospital São Francisco a taxa é de 27% de leitos com respiradores (de 15 no total, 4 ocupados) e de 44% sem respiradores (de 18 no total, 8 ocupados).