URGENTE: Carol Moura pede renúncia do cargo de vereadora

A então Secretária de Desenvolvimento Econômico de Nova Odessa, Carolina de Oliveira Moura e Rameh, foi presa em flagrante furtando peças de roupa da loja Zara do Shopping Dom Pedro, em Campinas. O caso aconteceu no dia 17 de fevereiro.

A vereadora Carol Moura pediu renúncia do cargo de vereadora na tarde deste sábado(27). O presidente da casa leu uma carta escrita pela vereadora em que ela abre mão do mandato.