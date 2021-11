Vagner Malheiros sugere implantação de restaurante popular no município

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de implantação no município de uma unidade do restaurante popular “Bom Prato”, programa do governo do estado de São Paulo que oferece refeições a custo acessível.

No documento, o parlamentar menciona que o programa foi criado como política pública de assistência social etem como objetivo atender famílias carentes, desempregados, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Frisa ainda que a crise socioeconômica instalada no país, agravada pela pandemia de Covid-19, deixou inúmeras pessoas com dificuldades financeiras pela redução drástica da renda, necessitando de amparo social.

“Considerado o maior programa de segurança alimentar do país, a rede de restaurantes ‘Bom Prato’ serve refeições de alta qualidade, saudáveis, ricas em nutrientes e a preços acessíveis à população de baixa renda, o que possibilita que uma grande parte da população tenha acesso a uma refeição digna”, comenta Malheiros.

No requerimento, o autor questiona se a prefeitura tem interesse na abertura de uma unidade do “Bom Prato” e, em caso positivo, se já manifestou o interesse ao governo estadual. Pergunta também qual o posicionamento e parecer da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos em relação à implantação do programa e se o município tem condições financeiras para participar do programa em parceria com alguma organização da sociedade civil.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (25).