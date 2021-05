Vakinha vai ajudar a APAE de Americana; veja como doar

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, está passando por um momento de muita dificuldade financeira. Pensando nisso, o Portal de Americana se uniu a outros veículos de notícias da cidade para divulgar a vaquinha que pretende arrecadar fundos para a entidade.

O grupo é formado, além do Portal de Americana, pelo sites Novo Momento, Policial Padrão e Portal Atualidade. O grupo visitou a entidade para conhecer todo o trabalho realizado de perto e também se inteirar das dificuldades enfrentadas atualmente.

A entidade vem enfrentando dificuldades financeiras para manter o atendimento a mais de 1100 crianças e adultos com deficiências diversas. A APAE é referência em tratamentos em pessoas com deficiências e oferece seus serviços gratuitamente e normalmente arrecada recursos com eventos, o que está proibido durante a pandemia.

A arrecadação está sendo feita pelo site Vakinha, através deste link (clique aqui para doar).

“Meu nome é Roberto, estou como presidente da APAE de Americana, gestão 2020/2022. A entidade está passando por sérias dificuldades financeiras.

Por conta da pandemia causada pelo Coronavirus, desde março/2020 diversas atividades foram interrompidas.

As paralisações das atividades foram com o intuito de evitar aglomerações, diminuir risco de contaminações, e consequentemente preservar vidas.

Algumas precauções imediatas passaram a ser tomadas no início da pandemia como: distanciamento social (sejam esses usuários ou colaboradores), utilização de álcool em gel, trabalho em Home Office de colaboradores, dentre outras medidas preventivas.

Como consequência imediata, ocorreu uma forte queda nas arrecadações e apesar de diversas medidas tomadas pela Direção buscando o aumento de faturamento nas atividades indiretas da Instituição, as atividades-fim não foram supridas.

Diante desta situação – Alguns veículos de imprensa de Americana e região se reuniram para organizar uma vaquinha online em prol da APAE de Americana.

O objetivo da vaquinha é dar continuidade aos atendimentos e terapias das Pessoas com deficiência de Americana, ajudando a Instituição atende 1.100 pessoas com deficiência e conta em seu quadro com 120 profissionais, muitos desses específicos para atender de forma pontual os usuários com diversos tipos de deficiência, sejam essas físicas, intelectual, múltiplas e transtorno do espectro autista, esses profissionais se dedicam de forma exemplar aos seres humanos com deficiência desde o nascimento até a idade adulta”.

Serviços de referência disponibilizados gratuitamente pela APAE

– Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência

– Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas Famílias em CENTRO DIA.

– Inclusão no mundo do trabalho;

– Saúde (Clínica de Habilitação/Reabilitação, Estimulação)-

– Escola de Educação Especial

Nesse momento de dificuldade, para continuar os atendimentos àqueles que precisam, a APAE de Americana conta mais uma vez com a colaboração da sociedade.