Vanderlei Macris anuncia R$2,5 milhões para saúde e infraestrutura de Americana

O deputado federal Vanderlei Macris anunciou na tarde desta quarta-feira, 25, junto ao prefeito Chico Sardelli e ao presidente da Câmara, Thiago Martins, a conquista de investimentos estaduais da ordem de R$ 2,5 milhões para os setores da saúde e infraestrutura. Também participaram da coletiva realizada na sede da prefeitura o vice-prefeito, Odir Demarchi, e os vereadores Lucas Leoncini e Fernando da Farmácia.

Macris destacou a união de esforços por Americana. “Eu quero ser coerente sempre com a minha história, como deputado ajudei a todos os prefeitos em todos esses anos. E passada a eleição, agora é pensar na cidade. Fico feliz em contribuir mais uma vez com Americana através desses recursos extraorçamentários, inclusive meio milhão de reais para saúde já estão na conta da prefeitura”, garantiu.

“Eu só queria agradecer ao Vanderlei por esse desprendimento e por essa fala coerente, por tudo aquilo que já fez na vida como parlamentar. Nossa vida se cruza em um monte de momentos importantes para Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli.

E acrescentou. “São mais R$ 2,5 milhões e com toda a dificuldade da prefeitura, a gente sobrevive com emendas parlamentares, que é o único investimento que temos capacidade de ter. Americana agradece”, completou.

O presidente da Câmara Thiago Martins também enalteceu o momento. “Independente de bandeira partidária, credo, raça, temos que colocar as diferenças de lado e entender que estamos aqui para trabalhar pelo bem do município, pensando na cidade de Americana e em nossa população em primeiro lugar. Toda ajuda que venha contribuir com este propósito é mais do que bem vinda. Por isso, agradeço o deputado Vanderlei Macris pela destinação deste recurso que com certeza chega em boa hora para auxiliar a Prefeitura de Americana no atendimento das demandas”.

Com os R$ 500 mil já repassados, os R$ 2 milhões irão depender de projeto que será realizado pela prefeitura.

R$60 milhões

Com o anúncio na semana em que Americana comemora 146 anos, o deputado Vanderlei Macris reforçou que desde 2019, no atual mandato legislativo, já intermediou R$ 60 milhões em investimentos para a cidade.

As verbas garantiram obras como a ETE Balsa, a nova captação de água do Rio Piracicaba, os novos postos de saúde no Boer, São Vito e Vila Galo, a nova orla da Praia dos Namorados, o novo Pronto-Socorro do Hospital Municipal e equipamentos, a Estrada Ivo Macris este ano, entre outras conquistas para entidades sociais.