Vanderlei Macris anuncia R$ 2,7 milhões para o combate ao covid-19 no Hospital Municipal

O deputado federal Vanderlei Macris anunciou o repasse de R$ 2,7 milhões em recursos do Governo do Estado para Americana, para colaborar no combate à pandemia da Covid-19, destinados ao custeio de leitos UTI Covid e enfermaria no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

A confirmação da liberação da verba que foi apresentada ao governador João Doria no início deste ano, foi publicada no último sábado, 27, no Diário Oficial do Estado.

“Nós estamos atentos às demandas da cidade, fazendo nosso papel. Além do montante que destinamos em 2020, que serviu para contratação de pessoal, compra de medicamentos e equipamentos, já havia um contato com o governador João Doria e a Dra. Mirella, da DR 7 Campinas, desde o início do ano para que a nossa cidade recebesse recursos neste momento mais grave da pandemia”, disse.

O repasse do investimento será feito diretamente do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.