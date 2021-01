‘Véio da Havan’ recebe alta após ficar internado com covid-19

O empresário e dono de rede de Lojas Havan, Luciano Hang, conhecido como ‘véio da Havan’, recebeu alta na noite desta quarta-feira(20), do Hospital Sancta Maggiore, na capital de São Paulo, onde estava internado com covid-19.

Hang é defensor do presidente Jair Bolsonaro e contrário as medidas de isolamento social. Aleém dele, a esposa Andrea Hang, e sua mãe, Regina Modesti Hang também foram internadas na mesma unidade.

“Acabei de receber alta, graças a Deus. Parabenizo e agradeço toda equipe da @preventsenior que atendeu a mim, minha mãe e esposa com excelência. Fiz uma live mais cedo onde compartilhei a minha experiência com COVID. A vida é uma só e temos que lutar com todas as forças para preserva-la. Prefiro pecar pelo excesso do que errar sem ao menos tentar. Hoje o sentimento é de gratidão. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Vocês me emocionam! Minha mãe segue internada e melhorando a cada dia, rezem por ela 🙏🏽 Fiquem bem e se cuidem. Um grande abraço”, disse o empresário.