Vereador é agredido por bolsonaristas em frente ao tiro de guerra

O vereador Gualter Amado(Republicanos) foi hostilizado por bolsonaristas que protestam em frente ao tiro de guerra de Americana na noite deste domingo(11).

De acordo com informações obtidas pelo Portal de Americana, o vereador foi até o local após ser ‘cobrado’ por conhecidos. Ao chegar no local ele teria conversado com amigos que estavam por lá, momento em que um grupo começou a hostiliza-lo.

Integrantes do grupo que ‘comanda’ o manifesto começaram a empurra-lo aos gritos de “traidor”. Uma das organizadoras usou o som do local para tentar impedir as agressões. Acuado, o vereador teve que sair do local.

Ao Portal, Gualter contou que antes das agressões chegou a cantar o hino nacional e rezar o Pai Nosso junto aos manifestantes. “É triste, me decepcionou. A gente sabe que tem muita gente boa ali”, disse Amado.