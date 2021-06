Vereador lança programa “Fale com Juninho Dias”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Buscando se aproximar da população, o vereador Juninho Dias lança o programa “Fale com Juninho Dias”, uma espécie de perguntas e respostas que se dará semanalmente nas redes sociais do parlamentar.

A proposta apresentada é que a população encaminhe perguntas ao vereador por meio do WhatsApp do seu mandato ou através de suas redes sociais. As perguntas serão selecionadas e respondidas no formato de entrevista ao vivo todas às quartas-feiras, a partir das 19h.

Segundo o vereador, “muitas pessoas têm dúvidas e curiosidade sobre o mandato, esse formato será uma forma de esclarecer, prestar contas, levar conhecimento sobre meu mandato, sobre Americana, aproximando a população do seu representante”.

As perguntas já podem ser enviadas nas redes sociais e no WhatsApp (19) 98409- 9069. O programa tem início na próxima quarta-feira (30/06) às 19h através da página do Facebook do vereador Juninho Dias.