Vereador pede para prefeitura transferir atendimentos médicos para o terminal

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre a possibilidade da utilização de salas ociosas que ficam localizadas na parte superior do Terminal Metropolitano.

No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por pessoas que questionaram sobre a possibilidade de mudança do Núcleo de Especialidades para o terminal. O setor da área de saúde é procurado em sua maioria por pacientes que buscam por atendimento médico e que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).

O pedido de mudança se deve, segundo o autor, às dificuldades que muitos têm de se locomover até a sede atual do núcleo, no bairro Cordenonsi. Na sua maioria são pessoas idosas, mães com crianças de colo e vários pacientes que se encontram em tratamento e utilizam o transporte público de passageiros para locomoção.

“Discutirei junto à EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano) e ao Poder Executivo a possibilidade desta mudança. Os pacientes que buscam atendimento no Núcleo de Especialidades, em sua maioria, moram longe e a instalação do setor no terminal vai trazer mais comodidade e menos sofrimento à espera de ônibus. Na parte superior do terminal existem salas vazias que pode servir para essa finalidade ou para outras que contribuam com a população”, afirmou o vereador.