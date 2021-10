Juninho Dias acompanha obras do campo de areia do São Roque

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã de ontem (07), o vereador Juninho Dias esteve reunido com os moradores do bairro São Roque para acompanhar as obras de manutenção e reestruturação do campo de areia do local.

A visita contou com a participação do Prefeito Chico Sardelli, o vice Odir demarchi, o Chefe de Gabinete, Franco Sardelli e a Secretária de Esportes Grasiele Rezende.

A obra, motivo da visita dos representantes, é para a instalação de uma pista de caminhada para os usuários, além de manutenção do calçamento externo de toda a área esportiva que acolhe não só o São Roque, como toda a região da Vila Dainese e demais bairros que formam a região.

“O local é de grande importância para a região, já que próximo a eles não há outro local esportivo com a capacidade que o campo tem, sendo uma área totalmente proveitosa aos moradores do São Roque e Vila Dainese. Locais como esse na cidade, precisam de apoio e fiscalização, já que são uma alternativa de recreação e esporte totalmente gratuita”, disse o parlamentar após a visita.