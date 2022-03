Vereador sugere abertura de ruas no lugar do calçadão do centro de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre estudos para melhorias na região central de Americana, conhecida como “calçadão”. Através das redes sociais o vereador sugeriu a abertura e listou os ‘benefícios’.

No documento, o parlamentar menciona que tem sido procurado por comerciantes e moradores que frequentam a área central e pedem por ações para a região que, segundo ele, tem perdido a visibilidade por conta de dificuldades de acesso. Gualter cita ainda o crescimento dos centros comerciais e shoppings e a potencialização das vendas online como agravantes para os problemas do comércio no convívio.

“Criando o acesso livre de veículos com a abertura de ruas, a visibilidade seria potencializada na região, abrindo também novas vagas para a área azul, permitindo a permuta por outras vagas que foram criadas, já que a área azul se estendeu até locais com concentrações de clinicas e hospitais”, comenta o autor. “Na maioria das cidades os centros são abertos por rua, acreditamos que o atual modelo está prejudicando o interesse dos comerciantes e consumidores”, acrescenta.

No requerimento, o autor questiona se existem estudos para revitalização e abertura das ruas do centro, acabando com o atual modelo de calçadão, e se há tratativas com a Associação Comercial e Industrial de Americana (Acia) para isso. Pergunta ainda se serão tomadas providências sobre o assunto.