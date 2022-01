Vereador sugere que população seja atendida em tendas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando à prefeitura que os procedimentos para detecção da Covid-19 nas unidades de saúde do município sejam realizados em área externa.

No documento, o parlamentar destaca que as unidades de saúde estão recebendo quantidade significativa de pessoas com sintomas gripais em busca de atendimento, em especial pelo aumento de casos de coronavírus associado ao surto de H3N2, variante do vírus Influenza A, cujos sintomas são similares.

“É de conhecimento que a testagem é fundamental para detecção e controle da disseminação do vírus e que deve ser realizada em grande escala. Ocorre que nas unidades de saúde municipais os testes estão sendo realizados em locais comuns aos de outros procedimentos e isso aumenta o risco de contaminação da população atendida e também dos profissionais de saúde”, frisa Fernando.

O vereador acrescenta ainda que a indicação é para que o atendimento e procedimentos de testagens sejam realizados em área externa da unidade com uso de tendas ou equipamentos semelhantes para garantir a assistência à população com sintomas gripais sem colocar em risco os demais.

A indicação será incluída na pauta da primeira sessão ordinária de 2022, que acontece em 20 de janeiro, e enviada à prefeitura para análise e atendimento.