Vereador tenta lucrar politicamente com centro de tratamento de câncer

O vereador Dr. Daniel(PDT) usou suas redes sociais nesta sexta-feira(24), para tentar lucrar politicamente com o anúncio feito pela prefeitura da instalação de um centro de tratamento do câncer na cidade.

Em uma arte, divulgada nas redes, o vereador dá a entender aos seguidores de que a conquista foi por meio de um pedido feito por ele em reunião com a direção da FUSAME. Daniel inclusive usa a frase “solicitação atendida” na imagem deixando claro a intenção da postagem.

Mas, o vereador deixou de divulgar aos seus seguidores, que o convênio é do Governo do Estado e só foi possível pela intermediação do Deputado Vanderlei Macris(PSDB) junto ao governador João Doria(PSDB).

Em sua divulgação oficial, o deputado dá os créditos da parceria ao vereador Lucas Leoncine(PSDB) e disse que ele esteve presente na ‘luta’ pelo convênio. Nas redes sociais Leoncine chegou a divulgar reuniões na capital paulista e na sede do Governo do Estado.

Unacom

Governo do Estado que irá custear a manutenção da unidade de tratamento ao câncer na região, com investimento de R$ 5,5 milhões por ano. A Unacom (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) será instalada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e irá atender também a demanda de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

A estimativa da Unacom será de 5.300 quimioterapias e 650 cirurgias anuais.