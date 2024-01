Vereador Thiago Martins propõe ampliação de vagas exclusivas para pessoas com TEA no centro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Thiago Martins (PV) apresentou um requerimento à secretaria da Câmara Municipal de Americana com o objetivo de expandir a acessibilidade no Centro da cidade, especialmente nas áreas de “Área Azul” administradas pela empresa ESTAPAR. A iniciativa visa estender as vagas exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nesses locais.

A proposta ganha respaldo após a aprovação da Lei Municipal nº 6632, em abril de 2022, de autoria do vereador Thiago Martins. A legislação estabeleceu a obrigatoriedade de vagas exclusivas para pessoas com TEA em supermercados, hipermercados e shoppings em Americana. Com o tempo, a medida recebeu adesão da maioria dos grandes centros comerciais da região.

No requerimento, o vereador questiona se há alguma manifestação formal da Prefeitura de Americana ou negociação em andamento para que a ESTAPAR disponibilize vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.