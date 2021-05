Viaduto da entrada de Americana sobre a Via Anhanguera será interditado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, realiza uma obra de recuperação de pavimento no viaduto do trevo do km 128 da Via Anhanguera (SP-330), em Americana, nas noites desta quinta (6/5) e sexta-feira (7/5) – das 22 às 5 horas.

Em maio de 2019, o viaduto foi interditado para recuperação em virtude de um desnível encontrado pela equipe da concessionária na cabeceira do lado sul do viaduto. Na ocasião, a concessionária construiu uma nova fundação, com profundidade duas vezes e meia maior que aquela que existe originalmente no viaduto (que sofreu recalque). A empresa não explicou se há relação com esse evento.

Das 22 horas de quinta-feira às 5 horas de sexta-feira a obra acontece no retorno da pista sul – sentido Capital – para a pista norte – sentido Interior – da Via Anhanguera (SP-330). Como alternativa neste período, o motorista deve utilizar o trevo do km 125 da SP-330.

Já na sexta-feira, das 22 horas às 5 horas de sábado, a obra acontece no retorno da pista norte – sentido Interior – para a pista sul – sentido Capital – da Via Anhanguera. Como alternativa, o motorista deve utilizar o trevo do km 135 da SP-330.

Sinalização

ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a CCR AutoBAn e o Policiamento Rodoviário farão a sinalização do entorno do viaduto que dá acesso à cidade para orientar os motoristas.