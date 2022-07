Viaduto do Zanaga será interditado para obra emergencial

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O viaduto do trevo do km 128 da Via Anhanguera (SP-330) será interditado a partir das 8h desta sexta-feira (08), para a realização de obras emergenciais de rede de água.

Motoristas que desejam acessar o bairro Antonio Zanaga e região devem fazê-lo pela Avenida Cecília Meireles, de acordo com a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana.

A ação é necessária para a realização de serviços de manutenção emergencial de rede de água por equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE). A interdição deve ser encerrada por volta das 14h.