Savegnago Supermercados inaugura sua primeira loja em Americana

Americana ganhou, na manhã desta quinta-feira (7), sua primeira loja do Savegnago Supermercados. A rede investiu R$ 14,5 milhões na unidade localizada na Rua Washington Luís, 548, no Centro, gerando 180 novos empregos no município.

“Temos a felicidade de inaugurar nossa primeira loja em Americana, situada em uma região bastante próspera e que estamos investindo por meio da abertura de novas unidades. Nosso objetivo é oferecer aos clientes novas experiências, retribuindo o carinho deles com atendimento de qualidade, que é padrão de todas as lojas Savegnago”, afirma Chalim Savegnago, presidente-executivo da rede.

A loja 57 — a 56ª da rede em operação no estado de São Paulo — possui 1.500 m² de área de vendas; 12 pontos de check-out (caixas) e 4 de self check-out (autoatendimento); e estacionamento coberto para 110 veículos. Seu horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h.