Vítima de furto no estacionamento vai processar o Tivoli Shopping

A família do adolescente de 17 anos que teve sua bicicleta furtada no bicicletário do estacionamento do Tivoli Shopping deve acionar a justiça para a reparação do dano. A informação foi confirmada ao Portal de Americana.

De acordo com a mãe da vítima – que não será identificada – , o shopping não se manifestou sobre o ressarcimento da bike que custa em torno de R$ 7 mil e foi levada de dentro das dependências do empreendimento.



Conforme o Portal mostrou, o adolescente foi até o shopping na sexta-feira passada e deixou a bike presa com um cadeado no bicicletário disponibilizado pelo estabelecimento. Ao retornar, ele percebeu o furto e acionou o shopping que constatou o furto através das câmeras.

“A guarita fica ao lado do bicicletário. Como não viram arrebentar o cadeado e levar a bike?”, disse a mãe do garoto à reportagem.

JUSTIÇA

Na justiça brasileira já há decisões que amparam a vítima em casos parecidos. Em um furto de uma bicicleta em um supermercado da rede Companhia Brasileira de Distribuição, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF decidiu manter o julgamento 2º Juizado Especial Cível de Brasília que responsabilizou o estabelecimento pelo prejuízo.

Ao analisar o recurso, os magistrados pontuaram que o estabelecimento comercial que oferece estacionamento, gratuito ou pago, aos clientes responde de forma objetiva pelos prejuízos e danos causados aos seus clientes. A situação, segundo os julgadores, não se enquadra em fortuito externo.

“A sua disponibilização é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento, constituindo forte elemento de atração de clientela”, explicaram os magistrados.

Procurado pelo site, o Tivoli não quis se manifestar.

