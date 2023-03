Jiboia gigante é resgatada em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma jiboia de 2,25m foi resgatada ontem (30) pela equipe de profissionais do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeira Franco” – Zoo Americana. O animal possui quase que o tamanho máximo da espécie.

A cobra estava na área de mata próxima ao Centro de Detenção Provisória e foi atingida pela lâmina de uma roçadeira quando trabalhadores faziam a manutenção no local. Ela foi resgatada pela equipe do parque, onde está recebendo cuidados.



De acordo com os veterinários, o animal começou a receber os cuidados necessários no ferimento com tamanho aproximado de 20cm. Foi realizada limpeza, aplicação de pomada, ministrados antibiótico e anti-inflamatório, além de injeção para dor.

“Ela será acompanhada diariamente pela equipe e seguirá o tratamento possivelmente por pelo menos um mês, já que os répteis têm o processo de cicatrização mais lento e não é possível realizar sutura”, informou o parque.

