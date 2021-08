“Você não é cavalo nem vaca, parem com isso”, alerta FDA sobre Ivermectina

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FDA (Food and Drug Administration) agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos fez um postagem em seu Twitter neste sábado (21), em que alerta sobre o uso da ivermectina, remédio ineficaz e muito utilizado contra a Covid-19 no Brasil.

“Você não é um cavalo. Você não é uma vaca. Sério, pessoal, parem com isso”, afirmou a FDA na postagem que traz o link para um artigo no site da agência. No texto, o órgão alerta que o medicamento serve para tratar parasitas em animais.

“A ivermectina é frequentemente usada nos Estados Unidos para tratar ou prevenir parasitas em animais. O FDA recebeu vários relatórios de pacientes que necessitaram de suporte médico e foram hospitalizados após se automedicarem com ivermectina destinada a cavalos”, diz a agência.

Mesmo sem eficácia comprovada contra covid-19, o presidente Jair Bolsonaro insiste na tese de que o medicamento pode ser usado precocemente contra o vírus. O assunto é, inclusive, investigado pela CPI da Covid no Senado Federal.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y’all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021