Americana ultrapassa a marca de 250 mil doses de vacinas contra covid-19 aplicadas

Americana aplicou, neste sábado (21), 1.290 doses de vacinas contra a Covid-19. Com isso, a cidade chega a 252.404 doses aplicadas.

Foram vacinadas 339 pessoas com a primeira dose e 951 com a segunda dose. Receberam a primeira dose, 331 pessoas com 18 anos ou mais, uma gestante e sete idosos.

A segunda dose foi aplicada em 16 profissionais de saúde, 35 idosos, duas gestantes, 711 pessoas portadoras de comorbidade, um motorista, duas pessoas portadoras de deficiência permanente e 184 pessoas da população em geral.

Do número total, 172.396 são de primeira dose, 73.941 da segunda e 6.067 de dose única, com isso, 38,75% da população vacinável já completou a imunização.